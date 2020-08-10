محافظ الشرقية: غرفة عمليات على مدار الساعة لمراقبة سير انتخابات الشيوخ

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ، ويوجد غرفة عمليات على مدار الساعة بها كل الأجهزة المعنية وكل الجهات؛ لمتابعة ما يتم بجانب تسجيل عدد الدخول والخروج ورصد أي شيء يعكر صفو الانتخابات.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية DMC: "تم التأكد من وجود كافة الإجراءات الاحترازية من أدوات التعقيم وتوفير الكمامات وكل الاحتياجات اللازمة من قبل مديرية الأمن والمحليات.وتابع أنه يوجد 996 مركزا انتخابيا، و1163 لجنة فرعية، وعدد الناخبين 4 ملايين و4.7 ألف وهذا عدد كبير ونأمل أن يكون اليومين القادمين في أبهى صورة، وأن يمارس الناخبون حقهم الدستوري في اختيار ما يرونه مناسبًا لهم، كما تم اتاحة الفرصة للعاملين للانتخاب.