أميرة ملش تكتب: انفجار وطن

لم يكن ما مرت به بيروت مجرد حادث إرهابي مثل الذي يحدث في أي بقعة أخري من العالم.. أو حتي كارثة كبري نجمت عن إهمال.. بل أن الأمر هناك يتخطي ذلك.. فهو إنفجار بلد ذاتيا بعد أن أصبح عبر سنوات طويلة مثل القنبلة الموقوته المرشحة للإنفجار في أي لحظة.. بلد أصبح باطنه يحمل الكثير من الأزمات المزمنة ولم يعد قادرا علي تحمل المزيد رغم مظهره البراق المشع بالبهجة.لبنان البلد الجميل الذي قالوا عنه باريس الشرق تتلاعب به المليشيات التي لا تتحرك غير لمصلحتها فقط، ويستغل خيراته تجار وسماسرة في زي سياسيين فيسرقون شعبه ليلا نهارا.. وتحكم وتتحكم به دول أخري.. وهو ماجعله وطن تمزقه الصراعات وتفتك به النزاعات ويلتهمه الفساد بكل بساطة، لذلك فالانفجار كان وشيكا وطبيعيا، وكل من يتابع الشأن اللبناني عن قرب يدرك تماما ذلك.. يدرك أنه وطن فقد البوصلة ولم يعد لشعبه سند أو ضهر.منذ سنوات كنت أجلس مع صديق لبناني في دبي، وحكي لي وقتها عن تردي الأوضاع في هناك من فقر مدقع مع عدم توافر الكهرباء والمياه ومتطلبات العيشة الأساسية، والصراعات التي تزيد من سوء الأحوال يوما بعد يوم، والغريب أن هذه الوضع تفاقم منذ هذا الحوار الذي مر عليه تقريبا ثماني سنوات وحتي وقتنا هذا، ولم يأتي أو يتبرع أحد لأنقاذ الموقف لا من قريب ولا من بعيد.. حتي جاءت لحظة الإنفجار وهو ليس إنفجار لأطنان نترات الأمونيوم فقط بل إنفجار الشعب اللبناني نفسه، الذي تجسد في مطالبات بعضهم بعودة الإحتلال الفرنسي من جديد منهم فنانين معروفين في الشارع اللبناني، وقد جاء عبر (بي بي سي) أن 36 ألف شخص وقعوا علي عريضة للمطالبة بعودة الاحتلال الفرنسي الي لبنان.. وهو الخبر التي قالت عنه وزير الإعلام اللبناني (منال عبد الصمد) والتي تقدمة باستقالتها من الحكومة منفردة علي إثر الانفجار، عبر التليفزيون المصري أنها لا يمكن أن تلوم الشعب اللبناني لأنه يطالب بعودة الإنتداب الفرنسي لأنهم مصدومين من هول ما حدث وأنها متفهمة ما يمرون به من غضب.الخبر كان صادما بكل المعايير ولكنه يعبر عن حالة بائسة لمواطنين وصلوا لمرحلة اليأس التام حيث فقدان الثقة في كل أبناء وطنهم وكل مؤسسات دولتهم، يشعرون أن الجميع فاسد وجاحد، ولا قدرة لأحد علي إنقاذه من كل هذا الخراب، حدث ذلك أثناء زيارة الرئيس الفرنسي لبيروت الخميس الماضي، بعد كارثة إنفجار المرفأ بيومين، والذي أستقبله الشعب إستقبال حافل وكأنه المنقذ في مشهد مؤثر للغاية.. والذي قرر أن لبنان بلد بلا سيادة وأنه حان الوقت لإدراك ذلك سواء طواعية أو بالقوة، وتمثل ذلك في عدة مطالبات منها تسليم مطار بيروت لقوات مشتركة دولية برئاسة ألمانيا وفي حالة رفض المسؤلين التنفيذ يصدر قرار عن مجلس الأمن خلال 10 أيام، يقضي بتكليف حل الناتو تولي فرض الأمن في لبنان وتنفيذ كل المطالبات بالقوة.شئ محزن للغاية ما يتعرض له هذا البلد العربي الشقيق ولكن الشعب اللبناني علي ما يبدو أنه وجد فيه طوق نجاة للتخلص من كل ما يبتلون به وعلي رأس ذلك ميلشيات حزب الله الذين يدفعون ثمن كل أفعاله من دماء أبنائهم.. وما عبروا عنه في ثورتهم الغاضبة التي أجبرت الحكومة علي الإستقالة، وهي مظاهرات قد تحدد هذه المرة مستقبل لبنان.والشعب اللبناني مختلف تماما عن أي شعب عربي أخر، فقد زرت لبنان عدة مرات وكانت أول مرة في صيف عام 2006 ووقتها كان هناك ضربات متبادلة بين حزب الله وإسرائيل، وكان صوت المدافع والطلقات مدويا ومسموع بشكل رهيب في بيروت، وكنت مندهشة تماما وأنا أشاهد الحياة وهي لم تتأثر نهائيا، حيث الأفراح تقام والشواطئ مزدحمة، والشوارع والمقاهي والمطاعم مكتظة وصاخبة بالناس وكأن شيئا لم يحدث، والناس أنفسهم يملئهم المرح والإنطلاق والبهجة، فقال لي اصدقائي أو (رفقاتي) (هيك نحنا ما يوقفنا شي عن الحياة).. تصورت وقتها أن هذه الحالة من التجاهل لأنهم معتادين علي أصوات الحروب، وقد يكون ذلك صحيحا إلي حد ما، ولكن في نفس الوقت فهناك دول أخري أهلها معتاد كذلك علي ذات الأجواء المرعبة وأصوات المدافع والقنابل، ولكن ذلك ما جعلهم يعيشون الحياة بخشونة ورعب وترقب، أما اللبنانيون فهي بلد ينطق كل مافيها بالجمال وأهلها يحبون الحياة بجنون، يعشقون الطعام والموضة ويهتمون بالتفاصيل التي تجعلهم سعداء.. ولك أن تتخيل أن هذا الشعب القوي المحب للحياة ولذي يتنفس حرية يصل لمرحلة الإنفجار.. لمرحلة تمني الإحتلال الذي يتصور أنه قد يجد فيه خلاصا من كل الأزمات التي عصفت به، لمظاهرات ومواجهات دموية مما ينم عن شعبا قوي مخلص لبلاده.