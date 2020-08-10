إخلاء 9 حاويات «مواد شديدة الخطورة» في ميناء عراقي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إخلاء 9 حاويات بداخلها مواد شديدة الخطورة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.ذكرت الهيئة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، الإثنين، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عاجلة للكشف عن المواد عالية الخطورة (كيمياوية - مزدوجة الاستخدام - نترات الأمونيا) في كافة المنافذ الحدودية (برية - بحرية - جوية) واتخاذ كافة الإجراءات العملية والاحترازية بأبعادها عن المناطق والتجمعات السكانية.وأوضحت أن هيئة المنافذ الحدودية أخلت 9 حاويات بمنفذ ميناء أم قصر الشمالي في محافظة البصرة بداخلها مواد شديدة الخطورة ترافقها قوة حماية من الجيش العراقي، مشيرًا إلى نقلها لأماكن آمنة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت الحكومية.