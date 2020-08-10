وزير أمريكي: احتمال تقديم مشروع قانون للإغاثة من تداعيات كورونا

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الإثنين، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونجرس يمكن أن يتوصلا إلى اتفاق بشأن المزيد من المساعدات الاقتصادية، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، في أقرب وقت هذا الأسبوع إذا تحلى الديمقراطيون "بالعقلانية".قال منوتشين، في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي) التليفزيونية، إن هناك مجالًا للتوصل إلى حل وسط بشأن اتفاق للمزيد من المساعدات، وإنه ينبغي تمرير تشريع، لكنه رفض الإفصاح عن موعد استئناف المحادثات بين الجانبين.أضاف قائلًا: "أعتقد بإمكانية التوصل إلى حل وسط إذا كان الديمقراطيون مستعدين للتحلي بالعقلانية، لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يتعين علينا القيام بها والتي اتفقنا عليها".وقال منوتشين إنه لن يعقب على التفاصيل الخاصة بالوقت الذي قد يستأنف فيه مسئولو الإدارة والزعماء الديمقراطيون المحادثات، لكنه أضاف "إذا كان بإمكاننا التوصل لاتفاق عادل، فسنفعل ذلك هذا الأسبوع".وانهارت المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونجرس حول مشروع قانون خامس لمعالجة تداعيات تفشي "كوفيد- 19" في البلاد الأسبوع الماضي، ما دفع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لاتخاذ إجراءات تنفيذية خلال عطلة نهاية الأسبوع تتعلق بإعانات البطالة وإخلاء المستأجرين للمنازل وضرائب الرواتب وقروض الطلاب.