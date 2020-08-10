مايا دياب تهاجم السياسيين اللبنانيين: «مجرمون»

شاركت الفنانة مايا دياب، متابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تغريدة جديدة لها، هاجمت من خلالها الموالين للسلطات اللبنانية.وكتبت مايا دياب فى تغريدتها، قائلة: "يا عمّي في سياسيين مجرمين ببلدنا طالعين يقدموا حلول للبلد، انتوا عارفين أنو نحنا عم نحكي عنكن، ولّا مش عارفين؟؟ عارفين أنكن بلا إحساس ولا خجل ولا ضمير، أنتوا وصلتونا لهون ومش لأن الكارثة الحالية كبيرة يعني رح ننسى كوارثكم السابقة، اخرسوا انضبوا وموتوا، والله فكرة حلوة، سمّموا لأنفسكم".