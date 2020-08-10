11 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

أعلن الدكتور نور هشام عبدالله، مدير عام وزارة الصحة الماليزية، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 9 آلاف و94 حالة.وقال عبدالله، في تصريحات نقلتها صحيفة (مالاي ميل) الماليزية، الإثنين، "إن هذه الحالات تشمل 5 حالات وافدة من الخارج و6 إصابات محلية"، موضحًا أنه ثبتت إصابة ثلاثة ماليزيين عائدين من أستراليا بالفيروس، كما تم تأكيد إصابة اثنين عائدين من اليابان وسنغافورة.أضاف "أنه تم وضع جميع الحالات المصابة الوافدة من الخارج في مراكز عزل"، مشيرًا إلى تعافي 19 شخصًا؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 8 آلاف و803 متعافين، ما يشكل 96.80% من إجمالي الإصابات في البلاد.وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة اليوم؛ لتظل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا 125 حالة.