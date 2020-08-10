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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 05:12 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
حسام فهمي
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استقبل ميناء دمياط اليوم الاثنين، سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادره 3 سفن حاويات و11 سفينة بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31920 طن تشمل: 6672 طن يوريا و5280 طن مولاس و10983 طن فوسفات و3813 طن رمل و5172 طن أسمنت.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45118 طن تشمل: 6541 طن حديد و871 طن خشب زان و7000 طن نواتج تقطير و14417 طن ذرة و16289 طن قمح.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 157 حاوية مكافئة تشمل فواكه (عنب وفراولة ورمان ومانجو) وخضروات (خضار مشكل مجمد وطماطم وبطاطا وبطاطس) وحاصلات زراعية (أعشاب) يتم تصديرها إلى كل من السعودية والإمارات والأردن وسلوفينيا وهولندا وألمانيا وإنجلترا وكرواتيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 94 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2026 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 44782 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 7984 طنا.

كما غادر الميناء عدد 6 بارج نهري بحمولة إجمالية 1718 طن قمح متجهين إلى صومعة إمبابة، فى حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4255 شاحنة منها 658 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34659 من البضائع العامة.

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