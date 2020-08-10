انخفاض حجم التجارة بين روسيا والصين خلال النصف الأول من 2020

أعلنت هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين عن الفترة من يناير إلى يونيو 2020، تراجع بنسبة 5.7 %، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ 48.168 مليار دولار.وأفاد بيان لهيئة الجمارك الروسية، اليوم الإثنين، بأن الصادرات من روسيا إلى الصين بلغت 23.757 مليار دولار، بانخفاض قدره 11.6%، بينما بلغت قيمة الواردات من الصين إلى روسيا 24.411 مليار دولار بنمو قدره 0.8%.وأضاف البيان: أن حصة الصين من إجمالي التبادل التجاري الخارجي لروسيا خلال الفترة المشار إليها ارتفعت إلى 18.1% مقارنة بـ16% في العام 2019.