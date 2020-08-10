محافظ دمياط: ندرس إعادة تسعير رسوم التصالح

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه وبعد تلقى عدد من التظلمات التى تقدم بها بعض المواطنين لتضررهم من ارتفاع الرسوم المقررة لبعض العزب والقرى المجاورة للمدن والتي تخص عمليات التصالح فى بعض مخالفات البناء، تم الاستعانة بلجنة من هيئة الخدمات الحكومية لدراسة إعادة التسعير لتلك المناطق.وأوضحت الدكتورة منال عوض مجددا حرص المحافظة على تيسير كافة العقبات أمام المواطنين والتواصل المستمر مع اللجان المعنية بفحص طلبات التصالح والتى تعمل وفقًا لمعايير محددة منها التأكد من معايير السلامة الإنشائية للمبانى، منوهة بأن الوحدات المحلية لازالت تشهد إقبالا لتلقى نسبة الـ٢٥٪ رسوم جدية التصالح والتى تستمر حتى ١٥ أغسطس الجارى.