السنغال تسجل 137 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 11 ألفًا و312 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما ذكرت الإذاعة السنغالية، اليوم الإثنين، أنه تم إجراء 1400 فحص، كما أن هناك 38 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافيين إلى 7 آلاف و890 حالة.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 236 شخصًا، كما أن هناك 3 آلاف و685 حالة تتلقى العلاج بالمستشفيات.