السودان وأمريكا يؤكدان ضرورة استئناف المرحلة الثالثة من الحوار

أكد وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، ضرورة استئناف المرحلة الثالثة من الحوار السوداني- الأمريكي في أقرب وقت والتنسيق والترتيب له عبر القنوات الدبلوماسية.جاء ذلك خلال لقائهما بمقر وزارة الخارجية السودانية، اليوم الإثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين.وشرح وزير الخارجية السوداني جهود حكومة بلاده فى إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في إقليم دارفور وكل مناطق النزاع، مؤمنًا على كفالة الحريات وحق التعبير السلمى لكل المواطنين والعمل على تعزيز حكم القانون وهيبة الدولة.وأوضح تحفظه على بيان السفارة الأمريكية بالخرطوم حول التحذيرات الأمنية لرعاياها بالخرطوم، مشيرا إلى التحول الذي حدث في البلاد، والمتمثل فى الاستقرار واستتباب الأمن فيها.من جهته، أوضح القائم بالأعمال الأمريكي موقف بلاده الداعم للحكومة الانتقالية ودعم التحول في السودان، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين.