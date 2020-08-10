تحرير 2375 محضر لمخالفات تموينية في الفيوم

حررت مديرية تموين الفيوم 2375 محضرا لمخالفات تموينية بمخابز وأسواق منها نقص وزن ومواصفات وتوقف إنتاج وتصرف في أجزاء من حصص الدقيق البلدي المدعم وبيع وهمي بضرب البطاقات التموينية على النظام.وأكد المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه تم سداد 992 ألف جنيه بإجمالي غرامات ومخالفات من مخابز وتجار تموين.وأوضح وكيل وزارة التموين أنه تم ضبط 23 طن دقيق بلدي مدعم خاص بالمخابز والمستودعات قبل تهريبه للسوق السوداء، كما تم ضبط 3118 كيلو لحوم بلدية فاسدة ومذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 49 ألف قطعة ألعاب نارية وشماريخ محظور بيعها وتداولها لتسببها بخطر على الصحة.وأضاف «حرز الله» أنه تم استلام 2250 بطاقة تموينية ذكية من الوزارة، وتوزيعها وتسليمها للإدارات التموينية.