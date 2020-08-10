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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرياضة يناقش المبادرات الجديدة في «سمينار الشباب»

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 04:51 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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ناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المشروعات والأفكار الجديدة التي يقدمها العاملون بوزارة الشباب من خلال "سمينار الشباب"، الذي يُعقد بشكل أسبوعي بمجموعة من الحلقات النقاشية.

وجه صبحي - خلال السيمنار الذي عُقد اليوم الإثنين، بدراسة كافة المبادرات المقدمة من شباب الوزارة مع الإدارات المعنية لاتخاذ اللازم مع تعظيم أوجه الاستفادة منها قدر الإمكان، ووضعها على أرض الواقع لتكون حيز التنفيذ.

وقال إن هذا السمينار مهمته مناقشة الأفكار والموضوعات الجديدة التي تخص تطوير العمل المؤسسي بالوزارة والهيئات الشبابية والرياضية وتطوير واستحداث المشروعات التي تقدمها الوزارة لمختلف قطاعات النشء والشباب والرياضة في الدولة، والتي تأتي ضمن الرؤية التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتبني أفكار ورؤى الشباب والتي أصبحت رمزًا من سمات الدولة ولعل أبرزها مؤتمرات الشباب.

من جهتهم، عرض شباب الوزارة مجموعة من المبادرات وأهمها مبادرة الملتقي العلمي الدائم لسفراء شباب مصر وتنمية المجتمعات ونشر السلام، ومبادرة المركز الوطني لتأهيل الشباب والنشء، ومبادرة منتدى العاملين بالشباب والرياضة، وإدارة الجودة بالمؤسسات التابعة للوزارة، وكذلك تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية التي تتماشى مع المتطلبات التكنولوجية الحديثة.

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