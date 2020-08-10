النمسا: الاعتداءات على منظمات الإغاثة لا يمكن السكوت عليها

أكد الكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، أن الاعتداءات على منظمات الإغاثة اعتداء على القانون الدولي الإنساني ولا يمكن السكوت عليها.وقال شالينبرج فى تصريحات له، اليوم الإثنين: إن النمسا تدين الهجوم المميت على 6 عمال إغاثة فرنسيين واثنين من المرافقين المحليين في النيجر، مشيرًا إلى تضامن النمسا مع فرنسا فى هذا الحادث.وكانت وزارة الخارجية النمساوية، قد أعربت فى وقت سابق عن قلقها من تصاعد أعمال العنف في بيلاروسيا فى أعقاب انتخابات الرئاسة، والتى أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات واعتقال 3 آلاف شخص.