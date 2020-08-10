متظاهرون لبنانيون يطالبون باستقالة البرلمان

طالب المحتجون اللبنانيون، اليوم الإثنين، باستقالة مجلس النواب اللبناني عقب إعلان استقالة الحكومة اللبنانية على لسان وزير الصحة حمد حسن.واشتبك الأمن مع المتظاهرين أمام مجلس النواب، وتطور الأمر إلى تراشق بالحجارة، عقب مطالبات استقالة مجلس النواب، وفقًا لقناة سكاي نيوز العربية.وارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالاتهم بعد الانفجار إلى تسعة، فيما يبدأ البرلمان الخميس عقد جلسات متواصلة لمساءلة الحكومة.توافد المتظاهرون اللبنانيون، اليوم الإثنين، على ساحة الشهداء وسط بيروت، استعدادًا للتظاهر ضد الساسة، وذلك في ضوء مواصلة الاحتجاجات على تفجيرات مرفأ بيروت.وتزامن توافد المتظاهرين، ترقبًا لكلمة الدكتور حسان دياب، التي من المقرر أن يعلن خلالها عن استقالة حكومته وفقًا لوزير الصحة حمد حسن.واحتفل المحتجون باستقالة حكومة حسان دياب، وفقًا لقناة العربية.