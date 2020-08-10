73 إصابة جديدة بكورونا فى النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال 24 ساعة.وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 22 ألفًا و106 حالات، تعافى منها 20 ألفًا و10 حالات، بينما توفيت 723 حالة، بينما بلغ عدد الحالات المتواجدة بالمستشفيات 116 حالة، منها 24 حالة في وحدات العناية المركزة.وأشارت إلى أن أعلى الإصابات الجديدة تم تسجيلها في فيينا وبلغت 35 حالة، تليها النمسا العليا 10 حالات، ثم النمسا السفلى 9 حالات، بينما لم تسجل ولايتا "بورجنلاند - كارينثيا" أي إصابات جديدة.