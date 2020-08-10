الصين تعلن التخفيف التدريجى لقيود التأشيرات

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أنها تقوم تدريجيا بتخفيف قيود التأشيرات، التي سبق وفرضتها نهاية مارس الماضي، وذلك مع تحسن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حول العالم.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان- خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة: "منذ 28 مارس الماضي، علقت الصين دخول الأجانب الذين يحملون تأشيرات أو تصاريح إقامة صينية سارية المفعول، وذلك في إطار جهود مكافحة واحتواء انتشار فيروس كورونا، فيما سمحت للأجانب الذين يفدون إلى الصين للقيام بأنشطة اقتصادية أو تجارية أو علمية أو تكنولوجية ضرورية أو لدواع إنسانية عاجلة، التقدم بطلب للحصول على تأشيرات دخول من السفارات والقنصليات الصينية في الخارج".وأضاف جيان: في الآونة الأخيرة، ومع السيطرة على الوباء في العديد من الدول، زاد الطلب على التبادل بين الأفراد، وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الصين تدريجيا بتخفيف قيود التأشيرات من أجل استئناف العمل والإنتاج، إضافة إلى فئات أخرى من الأشخاص الذين يرغبون في القدوم إلى الصين.