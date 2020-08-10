الرئيس الهندي السابق يعلن إصابته بكورونا

أعلن الرئيس الهندي السابق، براناب مخرجي، اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال مخرجي - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" - "بزيارتي للمستشفى للقيام بإجراء طبي منفصل، جاءت نتيجة اختباري لكوفيد-19 إيجابية اليوم"، بحسب ما نقلته صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية في نسختها الإلكترونية.وأضاف مخرجي "أطلب من الأشخاص الذين خالطوني خلال الأسبوع الماضي أن يعزلوا أنفسهم، وأن يجروا اختبار كوفيد-19".وشغل مخرجي منصب رئيس الهند خلال الفترة بين عامي 2012 و2017، بعد مسيرة مهنية تقلد خلالها سلسلة من الأدوار الحكومية البارزة.وكان وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، قد أعلن في الثاني من شهر أغسطس الجاري إيجابية اختباراته للفيروس، كما أعلن رئيس وزراء ولاية كارناتاكا في جنوبي البلاد، بي إس يديورابا إصابته بالفيروس في نفس اليوم، وأعلن وزير النفط، دارمندرا برادهان، إصابته بالفيروس بعد ذلك بيومين.والهند هي ثالث أكثر دول العالم تضررا بفيروس كورونا من حيث إجمالي الحالات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 2،2 مليون حالة كوفيد-19، فضلا عن 44 ألفا و386 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.