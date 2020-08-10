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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الصين يهنئ نظيره البيلاروسي بإعادة انتخابه

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:55 م
شي جين بينج
شي جين بينج
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بعث الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو؛ بمناسبة إعادة انتخابه.

وأعرب الرئيس الصيني- في برقيته- عن تقديره الشديد لتطوير العلاقات بين الصين وبيلاروسيا، واستعداده للعمل مع الرئيس لوكاشينكو لدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين إلى الأمام بشكل مشترك، وتوسيع التعاون متبادل النفع بين البلدين في شتى المجالات من أجل خلق منافع جديدة للبلدين وشعبيهما.

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على إعادة انتخاب لوكاشينكو، "إن الصين تحترم دائما خيار شعب بيلاروسيا، وتولي اهتماما بالغا بتطوير العلاقات مع بيلاروسيا، وترغب في بذل جهود مشتركة معها لدفع العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات".

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