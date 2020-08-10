3484 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن تسجيل 3484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين، ليرتفع الإجمالي إلى 153 ألفًا و599 إصابة، فيما تماثلت 2015 حالة للشفاء.وذكرت الوزارة، في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنه تم فحص 19 ألفًا و663 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليصبح المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق مليونًا و165 ألفًا و49 فحصًا، منوهة بأن مجموع حالات الشفاء بلغ 109 آلاف و790 حالة بنسبة شفاء بلغت 71,5%، ومجموع الوفيات 5464 حالة.