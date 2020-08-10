رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أمين عام «المحامين» عن حلف شباب الصعيد اليمين: جيل جديد ينضم للمهنة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:48 م
حسين الجمال
حسين الجمال
محمد جعفر
طباعة
رحب حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، بالمحامين الجدد من شباب الوجه القبلي، خلال وقائع جلسة حلف اليمين التي عقدت بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وترأسها النقيب العام الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقدم "الجمال" أعضاء مجلس النقابة العامة الحاضرين الجلسة، وهم "أبو بكر ضوة، سيف حماد، عبدالحفيظ الروبي، محمد عبدالعظيم كركاب، محب المكاوي، محمد الكسار، محمد نجيب، محمد عبدالوهاب، فاطمة الزهراء غنيم".

وقال أمين عام النقابة، إن ما تشهده نقابة المحامين اليوم هو انضمام جيل جديد إليها، لحمل مسئولية المهنة، وإثرائها، وقد أتوا من شتى محافظات الوجه القبلي في مشهد لا يتكرر كثيرا تجمعت فيه نقابات الصعيد في مكان واحد لأداء قسم المحاماة.

وأوضح حسين الجمال، أن نقابة المحامين كانت ولا تزال حريصة على صحة أعضائها وأبنائها من شباب المحامين، لذلك اتخذت قرارات تأجيل الجلسات أكثر من مرة حتى مرور أزمة ذروة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، فلم تسمح الظروف لإقامة الجلسات، ومع ذلك تمكنت النقابة بقيادة نقيبها العام من عقد الجلسات في وقت وجيز وعلى أتم وجه.

وعن النقيب العام الأستاذ رجائي عطية، قال "الجمال"، للشباب: "أنتم تؤدون قسم المحاماة في ظل وجود مجلس رشيد تحت قيادة محارب قدير محترف، وفقيه تعلمنا منه كيف نكون محامين"، موجها تحية إجلال وتقدير إلى الأستاذ النقيب العام.

وعن علاقة المحامي بموكله، وسلوكيات المهنة، أوضح أمين عام النقابة، أن المحامي عندما يوكل في قضية فهو مسئول أمام موكله وأمام نفسه جراء ما تحمله من أمانة، مشددا على شباب المحامين التزام سلوكيات المهنة في التعامل مع الموكلين وجميع أطراف العدالة.

موضوعات متعلقة

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

وزير التموين يكشف المخالفة «الأكثر خطورة» فى المخابز

وزير التعليم يكشف أغرب شكوى تظلم في الثانوية

تفاصيل جديدة عن طالب الـ99 % المتوفى بحادث مرورى فى كفر الشيخ

الصور

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

وزير التعليم يكشف أغرب شكوى تظلم في الثانوية

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

برقية تحذير.. سر مقاطعة نور الشريف لـ محمد خان

«تحجبت وشيدت مسجدًا للأخوات».. كيف انضمت نوال السعداوي للإخوان؟

نجم الساعة

ضبط 190 قطعة سلاح و276 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

منوعات

باحثون يعثرون على أدوات حجرية عمرها 8000 عام بسلطنة عمان واليمن

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد أيام من إصابته بجلطة في المخ

احتفالا بذكرى هبوط «كيوريوسيتي».. ناسا تشارك صورا من سطح المريخ

محمد محمود عمارة يكتب: أكاكي علاء الأسواني و منحنى الخطر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
ماجد حبته
صراع «فرنسى تركى» فى لبنان
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تتفقد عمليات الصيانة والتطوير بمتحف الفن الحديث

«قبل انفجار المرفأ».. رسام لبناني يوثق مشاهد من بيروت (صور)

متشددون يلاحقون «نعيمة البزاز» بعد رحيلها: انتحرت من أجل الشهرة

«الاقتصاد الإبداعي والاستثمار الثقافي» محاضرة أونلاين.. الأربعاء