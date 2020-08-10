أمين عام «المحامين» عن حلف شباب الصعيد اليمين: جيل جديد ينضم للمهنة

رحب حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، بالمحامين الجدد من شباب الوجه القبلي، خلال وقائع جلسة حلف اليمين التي عقدت بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وترأسها النقيب العام الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.وقدم "الجمال" أعضاء مجلس النقابة العامة الحاضرين الجلسة، وهم "أبو بكر ضوة، سيف حماد، عبدالحفيظ الروبي، محمد عبدالعظيم كركاب، محب المكاوي، محمد الكسار، محمد نجيب، محمد عبدالوهاب، فاطمة الزهراء غنيم".وقال أمين عام النقابة، إن ما تشهده نقابة المحامين اليوم هو انضمام جيل جديد إليها، لحمل مسئولية المهنة، وإثرائها، وقد أتوا من شتى محافظات الوجه القبلي في مشهد لا يتكرر كثيرا تجمعت فيه نقابات الصعيد في مكان واحد لأداء قسم المحاماة.وأوضح حسين الجمال، أن نقابة المحامين كانت ولا تزال حريصة على صحة أعضائها وأبنائها من شباب المحامين، لذلك اتخذت قرارات تأجيل الجلسات أكثر من مرة حتى مرور أزمة ذروة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، فلم تسمح الظروف لإقامة الجلسات، ومع ذلك تمكنت النقابة بقيادة نقيبها العام من عقد الجلسات في وقت وجيز وعلى أتم وجه.وعن النقيب العام الأستاذ رجائي عطية، قال "الجمال"، للشباب: "أنتم تؤدون قسم المحاماة في ظل وجود مجلس رشيد تحت قيادة محارب قدير محترف، وفقيه تعلمنا منه كيف نكون محامين"، موجها تحية إجلال وتقدير إلى الأستاذ النقيب العام.وعن علاقة المحامي بموكله، وسلوكيات المهنة، أوضح أمين عام النقابة، أن المحامي عندما يوكل في قضية فهو مسئول أمام موكله وأمام نفسه جراء ما تحمله من أمانة، مشددا على شباب المحامين التزام سلوكيات المهنة في التعامل مع الموكلين وجميع أطراف العدالة.