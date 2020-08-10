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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

18 أغسطس.. محاكمة متهمين بقضية منة عبد العزيز

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:40 م
محاكمة متهمين بقضية
محاكمة متهمين بقضية منة عبد العزيز
حسام التمساح و عادل عبدالعال
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تنظر المحكمة الاقتصادية محاكمة متهمين بقضية منة عبدالعزيز في اتهامهم بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري، في جلسة 18 أغسطس الجاري.

وكانت النيابة أمرت بإحالة كل من مازن إبراهيم الطاهر محمد وشيماء أحمد شحاتة شاكر إلى المحكمة الاقتصادية فى القضية رقم 1319 لسنة 2020 لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" للتعدي على المبادئ والقيم للمجتمع المصرى.

كان النائب العام أمر بإحالة 6 متهمين - أربعة ذكور وفتاتين - إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها منة عبدالعزيز، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة تيك توك"، بالتحايل والإكراه.

واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور خادشة للحياء، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

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