طلب التحريات في سرقة فيلا صحفية بمدينة نصر

تستكمل نيابة مدينة نصر الجزئية التحقيقات في سرقة فيلا مملوكة لصحفية بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات مراقبة لتحديد هوية السارق.وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ من "ن.م.ال"، صحفية، بسرقة منزلها أثناء تواجدها بإحدى المدن الساحلية، اتهمت حارس الفيلا السابق وزوجته بارتكاب الواقعة.وبإجراء التحريات تبين عدم تواجد حارس العقار وزوجته بالقرب من الفيلا أثناء تواجد المجني عليها بالمدينة السياحية، فقررت إخلاء سبيلهما لعدم كفاية الأدلة.وتبين من معاينة النيابة الأولية لمسرح الجريمة أن الأبواب والنوافذ لا يوجد عليها أي آثار عنف، ما يشير إلى أن منفذي الجريمة دخلوا من الأبواب.وتم تحرير محضر حمل رقم 28932 جنح قسم مدينة نصر أول لسنة 2020، وباشرت النيابة التحقيقات.