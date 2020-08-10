الأنبا عمانوئيل عياد يلتقى الدارسين بجامعة جنوب الوادى

استقبل بمقر المطرانية نيافة الحبر الجليل الأنبا عمانوئيل عياد، مطران كرسي طيبة للأقباط الكاثوليك، والأب ماركو ناجي وكيل عام المطرانية ومسئول الشباب الإيبارشي، شباب وشابات خريجي أبناء أسرة القديسة سبينا التي وبدورها خدمة الجامعيين الدارسين بجامعة جنوب الوادي فرع محافظة قنا.وبلقاء نيافته قام بتهنئتهم علي نجاحهم بالدراسة وتحفيزهم على استمرار نجاحهم على المستوى العملي وأيضًا الروحي داخل الرعايا التي ينتمون إليها وعلى صعيد آخر أشاد بدور خدمة الأسر الجامعية بالإيبارشية وبما يقومون به بخدمة ورعاية شباب أبناء الإيبارشية من خلال لقاءات تكوينية روحية واجتماعية وأيضًا ترفيهية طوال فترة الدراسة.وقد أعلن وبفرح شباب الخريجين بأسره القديسة سبينا بقنا عن امتنانهم لرعاية نيافته لهم طوال العام وللدور الذي يقوم به نيافته في دعم الأسرة واهتمامه الملموس بالشباب داخل الإيبارشية، ثم توجهوا لمزار أيقونة القديسة العذراء مريم السوسنة بين الأشواك العجائبية للصلاة والابتهال ببعض مدائح الخاصة بشفاعة العذراء وأخذ البركة.