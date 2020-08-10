وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد أيام من إصابته بجلطة في المخ

أعلن المدون محمود عبدالمنعم، وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على إثرها في المستشفى منذ أيام.وتصدر "اليوتيوبر" مصطفى حفناوى تريند جوجل، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية خطيرة دخل على إثرها المستشفى، حيث أصيب بجلطة في المخ وكان صديقه على غزلان، كشف عن أن الجلطة أدت لضمور في الجانب الأيسر من المخ، مشيرا لوجود اشتباه في شلل نصفي.