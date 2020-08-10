خبير استراتيجي: انتخابات «الشيوخ» خطوة هامة فى الحياة السياسية

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الاستراتيجي، إن حرص الدولة المصرية على إجراء الاستحقاق الدستوري والانتخابات التشريعية الجديدة خطوة إيجابية للغاية وتضع المواطن المصري داخل مصر وخارجها أمام مسئولية كبيرة.وأضاف خالد عكاشة، خلال لقاء له ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يجب أن تلبي طموح الشعب المصري ببناء حياة سياسية جديدة، مشيرًا إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ خطوة هامة جدا في الحياة السياسية المصرية.وأضاف أن الدولة ستكون على الطريق الصحيح، خاصة بعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، ولذلك يجب على كل المصريين المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء اليوم الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح غد الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة يمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.