رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير استراتيجي: انتخابات «الشيوخ» خطوة هامة فى الحياة السياسية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 03:28 م
خالد عكاشة
خالد عكاشة
هدير شعراوي
طباعة
قال العميد خالد عكاشة، الخبير الاستراتيجي، إن حرص الدولة المصرية على إجراء الاستحقاق الدستوري والانتخابات التشريعية الجديدة خطوة إيجابية للغاية وتضع المواطن المصري داخل مصر وخارجها أمام مسئولية كبيرة.

وأضاف خالد عكاشة، خلال لقاء له ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يجب أن تلبي طموح الشعب المصري ببناء حياة سياسية جديدة، مشيرًا إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ خطوة هامة جدا في الحياة السياسية المصرية.

وأضاف أن الدولة ستكون على الطريق الصحيح، خاصة بعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، ولذلك يجب على كل المصريين المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء اليوم الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح غد الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة يمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

موضوعات متعلقة

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

«الصحة»: حصيلة كورونا في العيد ستظهر بعد أسبوع

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

أول تعليق لـ حسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر

الصور

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

الإيجار القديم.. صراع بين الملاك والمستأجرين وتحرك من البرلمان

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

وزير التعليم يكشف أغرب شكوى تظلم في الثانوية

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

برقية تحذير.. سر مقاطعة نور الشريف لـ محمد خان

«تحجبت وشيدت مسجدًا للأخوات».. كيف انضمت نوال السعداوي للإخوان؟

نجم الساعة

ضبط 190 قطعة سلاح و276 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

منوعات

باحثون يعثرون على أدوات حجرية عمرها 8000 عام بسلطنة عمان واليمن

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد أيام من إصابته بجلطة في المخ

احتفالا بذكرى هبوط «كيوريوسيتي».. ناسا تشارك صورا من سطح المريخ

محمد محمود عمارة يكتب: أكاكي علاء الأسواني و منحنى الخطر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
ماجد حبته
صراع «فرنسى تركى» فى لبنان
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تتفقد عمليات الصيانة والتطوير بمتحف الفن الحديث

«قبل انفجار المرفأ».. رسام لبناني يوثق مشاهد من بيروت (صور)

متشددون يلاحقون «نعيمة البزاز» بعد رحيلها: انتحرت من أجل الشهرة

«الاقتصاد الإبداعي والاستثمار الثقافي» محاضرة أونلاين.. الأربعاء