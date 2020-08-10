مايا مرسي تدعو سيدات مصر للتصويت في انتخابات «الشيوخ 2020»

وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة الدعوة إلى جميع النساء والفتيات المصريات ممن لهن حق التصويت الانتخابي إلى المشاركة بقوة في الانتخابات، وممارسة حقهن الدستوري والإدلاء بصوتهن.وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية أثبتت خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة أنها مشارك قوي وذات تأثير كبير وفاعل على العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن الانتخابات السابقة أكدت على مدى ما تتمتع به المرأة المصرية من وعي وإدراك وحرص على مصلحة الوطن، مما جعلها تتصدر المشهد الانتخابي، وأن تكون سباقة في أي استحقاق انتخابي، وأي نداء للوطن، مشيرة إلى أن كل خطوة تخطوها المرأة المصرية للمشاركة في العملية الديمقراطية ترسم مستقبل بلدها بيديها.وقالت الدكتورة مايا مرسي: "نعول على المرأة المصرية كثيرًا في استكمال مسيرة العطاء والإخلاص لوطنها والخروج بكثافة والمشاركة يومي الانتخابات في هذا العرس الديمقراطي هى وأفراد أسرتها جميعًا كما عودتنا، وأن تبعث رسالة إلى العالم أجمع بأن المرأة المصرية تدعم ما تقوم به الدولة من عملية النهوض ودفع عجلة الاستقرار والتنمية في ربوع الوطن، فالمرأة المصرية كانت دائمًا مصدر فخر واعتزاز وتقدير، والصورة التى ترسمها بمشاركتها الكبيرة منقطعة النظير هي صورة توضح مدى الحب الذي تكنه لهذا الوطن ولرئيسها السيد عبدالفتاح السيسي الذي حمل على عاتقه حماية هذا الوطن وحقوق أفراده ودعم التنمية في الوطن".ومن جانبها، دعت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، النساء والفتيات ذات الإعاقة للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، وأكدت أن كل من حضر اللقاءات التوعوية التى نظمها المجلس للنساء والفتيات ذات الإعاقة في المحافظات خلال الأسبوع الماضي نقلن الرسائل التوعوية التي تلقينها إلى كل النساء والفتيات ذات الإعاقة من حولهن وكل النساء والفتيات بشكل عام وكل الأشخاص ذوى الإعاقة حتى يمارس الجميع حقه الدستورى فى المشاركة بوعى، وحتى تكون مشاركة الجميع إثراء للحياة الديمقراطية المصرية بشكل فاعل.وأشارت الدكتورة هبة هجرس إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات قد اتخذت عددًا من الإجراءات من شأنها المساعدة فى تمكين كل الأشخاص ذوى الإعاقة من ممارسة حقهم الدستورى فى المشاركة فى الانتخابات وأن غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس الشيوخ التى سوف ينفذها المجلس القومى للمرأة سوف تستقبل على مدار الساعة يومى الانتخابات شكاوى النساء والفتيات ذات الإعاقة من معوقات التصويت على مستوى الجمهورية لسرعة حلها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية، وأن الواجب الآن يقع على عاتق النساء والفتيات ذوات الإعاقة فى ممارسة حقهن الدستورى وكل الأشخاص ذوي الإعاقة تأكيدًا على وعيهن وحرصهن على مصلحة الوطن.يذكر أن المجلس أطلق حملة "صوتك لمصر بكرة.. مجلس الشيوخ 2020" في جميع محافظات الجمهورية، والتى بدأت فعالياتها فى 27 يوليو 2020، واستهدفت تعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة على مستوى المرشحات وعلى مستوى الناخبات والتصويت، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية السيدات بأهمية التصويت وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمرشحات، وتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية دورهم في الانتخابات وغيرها من الأنشطة.