جلسة تصوير لـ هنادي مهنا بالكاجوال (صور)

تألقت الفنانة الشابة هنادي مهنا في جلسة تصوير جديدة ومختلفة، وظهرت هنادي بـ"لوك" كاجوال لفت انتباه متابعيها.وشاركت هنادي مهنا في رمضان الماضي من خلال مسلسلين الأول هو مسلسل "خيانة عهد"، بطولة الفنانة يسرا والفنان بيومى فؤاد ومن إنتاج العدل جروب ومن إخراج سامح عبدالعزيز، بينما شاركت في مسلسل "الفتوة"، الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال وكل من الفنانة مي عمر ونجلاء بدر ورياض الخولي وأحمد خليل وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي.