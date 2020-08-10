تباين أداء البورصة بالختام.. و«السوقى» يربح 2.2 مليار جنيه

دفعت المبيعات الأجنبية أسهم ومؤشرات البورصة نحو التباين لدى إغلاق معاملات اليوم الإثنين - ثانى تعاملات الأسبوع، بعد الصعود الواضح الذى شهدته المؤشرات بمستهل تعاملات اليوم.ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 604.5 مليار جنيه.تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 22. 0 %، بما يعادل 24.29 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 10938 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 64. 0 %، بما يعادل 10.31 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 1614 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 1.24 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 368.44 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 45.3 الف صفقة شراء وبيع.