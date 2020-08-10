«تطبيقات الهاتف الذكي»: إقبال من المواطنين على تحميل «الوزيرة تجيب»

قال المهندس أحمد عوض، مدير وحدة تطبيقات الهاتف الذكي، إن تطبيق "الوزيرة تجيب" يعتبر نقطة تواصل مباشرة بين وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد والمواطنين، بحيث يكون على دراية كاملة بكافة أعمال الوزارة.وأشار المهندس أحمد عوض، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الإثنين، إلى أنه يسهم في خلق حالة من الشفافية بين المواطن ووزارة التخطيط، موضحًا أن التطبيق تم تفعيله منذ 10 أيام.ونوه مدير وحدة تطبيقات الهاتف الذكي، بأن هناك إقبالا جيدا من المواطنين على تحميل التطبيق، كما أنه يتم الآن حصر الأسئلة، لافتًا إلى أن التطبيق عبارة عن محاور الوزارة ومجالاتها.