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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة سيدة سرقت زوجها بالإكراه فى التبين.. 8 سبتمبر

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:13 م
تأجيل محاكمة سيدة
تأجيل محاكمة سيدة
عادل عبدالعال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي تأجيل محاكمة ربة منزل وشقيقاها عاطلان، لاتهامهم بسرقة مبالغ نقدية بالإكراه من زوج الأولى، بمنطقة التبين لجلسة 8 سبتمبر، وصدر القرار بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.

وكشف أمر إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم التبين بمحافظة القاهرة قاموا جميعًا بسرقة المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليه "محمد"، بطريق الإكراه الواقع عليه بأن ما ظفر به المتهمان الأولى والثاني بمسكنه حتى انقضا عليه مقيدين حركته.

ووجهت له المتهمة الأولى ضربة بصدرة باستخدام سلاح أبيض "سكين"، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وخارت قواه فصار طيعا لهما صاغرًا لسطوهما وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ المالي المسروق وفروا به مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الأولى أحرزت سلاحا أبيضا "سكين" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية، كما حاز المتهمين الثاني والثالث سلاحا أبيضا بدون مسوغ قانوني.

وتضمنت شهادة المجني عليه بالتحقيقات أنه حال تواجده بمسكنه رفقة زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثاني انقضا عليه مقيدين حركته، وكالت له المتهمة الأولى ضربة بصدره باستخدام سلاح أبيض، فأحدثت إصابته برفقة المتهم الثاني حتى تمكنا من سرقة أموال مقدرة بـ25 ألف جنيه وفرا مستقلين الدراجة النارية رفقة المتهم الثالث.

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