هانى سلامة ينتهى من استعدادات «تحت تهديد السلاح»

عقد الفنان هاني سلامة، جلسة عمل مع المخرج محمد جمال العدل للوقوف على التفاصيل النهائية لفيلمه السينمائي الجديد "تحت تهديد السلاح" قبل بدء تصويره، حيث من المقرر البدء في تصوير أول مشاهد الفيلم نهاية شهر أغسطس الجاري.ويعود سلامة إلى السينما بعد فترة غياب طويلة منذ تقديمه لفيلم "واحد صحيح" قبل 11 عاما وخضع مؤخرا لعدد من التدريبات القتالية وانتظم في تدريبات الجيم للوصول إلى فورمة معينة تطلبها الشخصية من أجل تنفيذ مشاهد الأكشن الخاصة بالفيلم والمقرر عرضه في عام 2021 بعد استعادة السينمات العمل بكامل طاقتها.الفيلم تدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة ويتورط فيها بطل العمل الفنان هاني سلامة ويجد نفسه محاطًا بالاتهامات مما يجعله يبحث عن الحقيقة والقاتل الحقيقي، ولكن هذه المرة في إطار زائد من التشويق الذي سيكون من المشهد الأول وفقًا لمصدر من طاقم العمل."تحت تهديد السلاح" يضم عددًا كبيرًا من النجوم إلى جانب هاني سلامة منهم غادة عادل، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف الذين يظهرون في مشاهد محدودة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر ومن إنتاج أحمد السبكي.