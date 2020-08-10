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مصر

«الهجرة»: المصريون بالخارج استفسروا عن إمكانية مد التصويت بـ«الشيوخ»

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:13 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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تابعت غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثاني من تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ.

وانطلق تصويت المصريين بالخارج أمس الأحد في 124 دولة حول العالم وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الإثنين بحسب التوقيت المحلي لكل دولة، على أن يتم التصويت عبر آلية البريد السريع لأول مرة؛ وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، أن الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حرصت على توضيح الإجراءات وآليات المشاركة للمصريين بالخارج، بدءًا من إتاحة التسجيل بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وحتى حملات التوعية بكيفية الاختيار من بين الفردي والقوائم وآليات إرسال المشاركات إلى مقار البعثات الدبلوماسية.

وقالت الوزيرة، إن اعتماد آلية البريد السريع لمشاركة المصريين بالخارج يأتي ضمن ‏الإجراءات الاحتياطية لمنع تفاقم وباء كورونا المستجد حفاظا على صحة المصريين بالخارج، ‏مشيرة إلى أن عملية التصويت عملية شخصية ولذلك على كل فرد من أفراد العائلة أن يرسل ‏المظروف الخاص به منفردًا دون أي إشارة توضح هوية المشارك، حتى يتسنى متابعة الفرز ‏وحصر الأصوات‎.‎

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن مشاركة ‏المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ في هذه النسخة إنما هو حق دستوري أصيل لكل مصري ‏بالخارج، مضيفة أن العملية التصويتية تتم عبر البريد السريع فقط، في تجربة تحدث لأول مرة، ‏وهو ما يتم تقييمه من جانب وزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية‎.‎

وحول الاستفسارات التي تلقتها غرفة متابعة الانتخابات، فتمثلت في مدى إمكانية مد التصويت ليوم آخر؛ نظرا لإغلاق عدد كبير من مكاتب البريد في يوم الأحد وخصوصًا أوروبا، وما هي المستندات المطلوبة في عملية التصويت، وعدد المرشحين الذين سيتم اختيارهم في قائمة النظام الفردي، وما مدى إمكانية السماح للمواطن المقامة ضده دعوى قضائية صدر بها حكم قضائي نهائي.

كما تلقت الغرفة استفسارات حول مدى إمكانية إرسال بطاقات الانتخاب لكافة أفراد الأسرة في مظروف واحد، وما مدى إمكانية تسليم الناخب أوراق الانتخاب في السفارات بدلا من البريد السريع.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتباراً من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتباراً من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدداً من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

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