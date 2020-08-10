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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المصيلحي: انتهينا من مرحلة «جمعيتي» الثانية.. والثالثة نهاية أغسطس

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:12 م
علي المصيلحي
علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مشروع "جمعيتي" من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، إذ ساهم في إضافة 6000 منفذ بيع جديد للمنظومة إلى جانب 1300 منفذ بيع خاصة بشركات الجملة، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ مرحلته الثانية وتستهدف الانتهاء من الثالثة قبل نهاية الشهر الجاري.

ويناقش "المصيلحي" باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيما ريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى 30 مارس 2020.

وقال المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة: "الدكتور على مصيلحي ليس بعيدا عن هذه اللجنة فهو أول من ترأسها بالفصل التشريعي الحالي قبل توليه حقيبة التموين والتجارة الداخلية، والجميع يعلم حجم الجهود التي أنجزها في ظل جائحة فيروس كورونا لتوفير السلع رغم العادات الخاطئة لبعض المواطنين والذين قاموا بتخزين السلع خلال هذه الفترة الصعبة".

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