لحظة تفجير جسر في أمريكا بسبب حادث قطار (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يظهر لحظة تفجير جسر في ولاية أريزونا الأمريكية بعدما تعرض للانهيار الجزئي، خلال الأسبوع الماضي، بسبب حريق.يذكر أن حريقًا هائلًا نشب في الجسر بعد خروج قطار عن مساره فوق بحيرة "تيمب تاون" في ضواحي مدينة فينيكس بولاية أريزونا.وقد اندلع حريق ضخم وانهار جزء مسبقا من جسر فوق بحيرة تيمب تاون في ضواحي مدينة فينيكس، بولاية أريزونا الأمريكية، بعد خروج قطار شحن عن سكته أثناء عبوره الجسر.