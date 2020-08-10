غدًا.. رئيس الإنجيلية يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

يشارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، غدًا الثلاثاء، في انتخابات مجلس الشيوخ، في الحادية عشرة صباحًا، وسوف يدلي بصوته في إحدى لجان مدرسة الجبرتي بمنطقة مساكن شيراتون بالقاهرة.وقال رئيس الطائفة الإنجيلية: "نؤمن بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لأنه جزء أصيل من عملية ترسيخ الديمقراطية والمواطنة داخل المجتمع المصري، كما نؤمن بأن التعبير عن الرأي هو الذي يصنع مستقبل الوطن".