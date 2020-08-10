طوارئ بمستشفيات كفر الشيخ تزامنًا مع انتخابات مجلس الشيوخ

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنهاء كل الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك من خلال إعداد خطة التأمين الطبي وخطة الإسعاف والإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير أطقم طبية من الأطباء والتمريض للجان.وقالت سلام، إن هناك غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات والوضع الصحي، مشيرة إلى رفع درجة الاستعداد بكل المستشفيات العامة والمركزية، لاستقبال أى حالات طارئة والتنسيق مع المستشفى الجامعي.ودعت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ جميع العاملين بالمنظومة الطبية بالمحافظة إلى المشاركة الإيجابية والنزول والتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيدة بدور الرائدات الريفيات بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة بتوعية المرأة الريفية بأهمية المشاركة في الانتخابات.أكدت الدكتورة سوسن، أن جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالكلية الكافية وأقسام الطوارئ، وكذلك تم التأكد من توافر كميات أكياس الدم ومشتقاته بكميات الكافية لجميع الفصائل، كما وجهت وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير للفريق الطبى بالمديرية والمستشفيات في مواجهة فيروس كورونا.