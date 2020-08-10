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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء سحب النفط من سفينة الشحن العالقة في موريشيوس

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:02 م
سحب النفط
سحب النفط
وكالات
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أعلنت الشركة اليابانية المالكة لسفينة الشحن العالقة قبالة سواحل موريشيوس أن السلطات تقوم، اليوم الاثنين، بسحب النفط المتبقي في السفينة، في محاولة لتقليل الضرر المحتمل في حالة حدوث تسرب نفطي كبير.

وقالت شركة "ناجاشيكي شيبينج"، في بيان، إن ناقلتين وقوارب ومروحيات تقوم بسحب النقط الذي لا يزال على متن السفينة لمنع المزيد من التسرب.

وكانت السفينة "واكاشيو" قد جنحت، الشهر الماضي، قبالة سواحل الجزيرة السياحية الشهيرة شرق إفريقيا، وبدأت الأسبوع الماضي في تسريب النفط.

ووفقا للشركة المالكة، فإن السفينة تنقل أربعة آلاف طن من النفط، وقد تسرب منها أكثر من ألف طن في البحر.

ويحذر النشطاء من أن التسرب النفطي قد يكون له عواقب وخيمة على البيئة.

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