تأجيل محاكمة 10 متهمين بالتخابر مع «داعش ليبيا» لـ 24 أغسطس

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 10 متهمين- منهم واحد حضورى ويدعى محمد رجب عبدالواحد حسن، و9 غيابى- فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع داعش ليبيا" لجلسة 24 أغسطس لتعذر حضور المتهمين.كان النائب العام السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 10 متهمين، بينهم 4 ليبيي الجنسية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية والكتائب الإرهابية التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بليبيا؛ بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين.