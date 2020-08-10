تأجيل محاكمة موظفين لاختلاس مليون ونصف المليون جنيه.. 7 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة محصل بإحدى المحاكم الابتدائية ومراجع بإحدى المحاكم؛ لاتهامهما باختلاس مليون ونصف المليون جنيه أموال من جهة عملهما، لجلسة 7 سبتمبر لحضور المتهمين من محبسهم، وصدر القرار بعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر طارق فتحي كامل والسيد حسن الشريف.وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة عن أن المتهمين بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين اختلسا أموالا حيازتهما بسبب وظيفتهما، والسابق لهما تحصيلها من عملاء المأمورية، محل عملهما، بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما خلال توريدها لخزينة المحكمة، وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.وأضاف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أنهما ارتكبا تزويرًا في محررات رسمية، هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بإثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة "71 حسابات"، والمتهم الأول حوافظ التوريد، بتحصيل مبالغ مالية أقل من المحصلة فعليًا والمثبتة بأصل قسائم التحصيل والمستحقة على خلاف الحقيقة، وهو الأمر المعاقب عليها بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات.