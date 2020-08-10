إلزام الناخبين بارتداء الكمامات بلجان الاقتراع فى الأقصر

أنهت محافظة الأقصر استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ وتفقد محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، برفقة عبد اللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عددا من المقرات الانتخابية التابعة لوزارة التربية والتعليم للاطمئنان على جاهزية المقرات لاستقبال الناخبين، حيث زار مدارس الأقصر الثانوية العسكرية والأقصر الثانوية بنات ووادي الملكات الابتدائية التابعة لإدارة الأقصر التعليمية.وجه نائب المحافظ باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية لافتًا إلى ضرورة توفير مقاعد انتظار بالمدارس يراعي فيها التباعد الاجتماعي وإمداد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على أن تكون اللجان بالدور الأرضي لتسهيل عملية الدخول والخروج، مع إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ادلائهم بأصواتهم وتوافر مواد التعقيم والتطهير.كما وجه عبد القادر بتزويد مقار الاقتراع بمراوح للتهوية وتوفير المياه لحماية الناخبين من حرارة الجو وطالب باستمرار رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمقرات.ودعا نائب المحافظ المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات ومباشرة حقوقهم السياسية بحرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري أمام العالم.وكان قد أعلن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة العملية الانتخابية وحث المحافظ المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.كما وجه محافظ الأقصر، خلال اجتماع عقده مع مسئولي المحافظة، بتهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والمرور الميداني للتأكد من جاهزية جميع المقرات وتلافي أي سلبيات لإنجاح سير العملية الانتخابية، وإزالة أي معوقات يمكن أن تؤثر على انتظام العملية الانتخابية، والتشديد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم وتطهير مستمر للمقار الانتخابية.