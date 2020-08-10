الأزهر ينعى أمين عام مجمع الفقه الإسلامى الدولى

نعى الأزهر الشريف الدكتور عبدالسلام العبادي، أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ووزير الأوقاف الأردني الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الإثنين عن عمر ناهز 77 عامًا.وأكد الأزهر الشريف في بيان عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أن الدكتور العبادي قضى حياته في رحلة علمية متميزة من الأردن إلى سوريا وصولًا إلى حصوله على الماجستير والدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأزهر، ليتبوأ بعلمه وعمله مناصب أكاديمية ورسمية سخَّر فيها وقته وجهده في خدمة الشريعة الإسلامية ونشر سماحتها ووسطيتها.وأعرب الأزهر الشريف عن خالص التعازي إلى المملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعبا، وإلى أسرة العالم الراحل الدكتور عبدالسلام العبادي وطلابه ومحبيه.