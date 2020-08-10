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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الغزل والنسيج» تخاطب المسئولين لمنع تشريد 500 عامل بالإسكندرية

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:53 م
عبدالفتاح إبراهيم
عبدالفتاح إبراهيم
دعاء جابر
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طالبت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتدخل العاجل لإنقاذ 500 عامل بشركة الإسكندرية للغزل من التشريد بسبب تعنت أصحاب "الشركة".

وقالت النقابة، في بيان لها اليوم الإثنين، إن الإدارة قررت إغلاق الشركة وإقامة عقارات على أراضيها، ومطالبة العمال بالذهاب للعمل في فرع مدينة السادات، موضحة أن ما يحدث محاولة لإجبار العمال على ترك العمل نظرا لبعد المسافة من الإسكندرية إلى مدينة السادات.

وأشارت النقابة العامة، إلى أن هذه السياسات تخالف ما جرى الاتفاق عليه عند خصخصة الشركة، حيث اشترطت الحكومة وقتها الحفاظ على العمالة، والإبقاء على نشاط وعمل الشركة دون غلق، مقابل البيع بسعر زهيد "75 جنيها للمتر".

وجاء في البيان، أنّ الشركة تم بيعها عام 1998 لاتحاد مساهمين باعوا عدة قطع أراضي تربحوا منها الملايين، وانبثقت عنها عدة شركات، بينها مصنع بالسادات تمت إقامته منذ سنوات بتكلفة مالية 350 مليونا وتتعدى قيمته الآن ملياري جنيه والآن يريدون بيعها بأكثر من 5 مليارات جنيه وتسريح العمالة الموجودة.

وأشار البيان إلى أنّ مساحة الأرض المقامة عليها الشركة 43 فدانا، وتقلص حجم العمالة بها من 5000 إلى 500، موضحًا أنّ الغالبية العظمى منهم لا تتعدى مدة خدمتهم 15 سنة ورواتبهم لا تتخطي 2000 جنيه مصري، وأكبرهم عمرًا لا يزيد على 36 عاما.

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