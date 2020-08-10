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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«المصيلحى»: مقررات التموين تصرف لـ«متوفين».. وتنقية جداول تنهى ذلك

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:52 م
علي المصيلحي
علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية استكمال تدقيق قواعد بيانات مستحقي الدعم حتى تتمكن الوزارة من منح الأكثر احتياجا نصيبا أكبر، موضحا أنه حتى هذه اللحظة يحصل الجميع على نفس الحصة من الدعم باختلاف درجة احتياجهم.

وأوضح الوزير، أنه بعد إتمام منظومة التحول الرقمي وتحديث وتنقية قواعد البيانات ستتم إتاحتها للمواطنين، والمواطن نفسه سيكون هو المسئول الأول عن صحة بياناته، حيث سيتم السماح للمواطنين بالدخول إلى قاعدة البيانات لتسجيل بياناتهم الصحيحة على مسئوليتهم الشخصية وأن يتحملوا عقوبة غير ذلك.

وأشار وزير التموين، إلى أن هناك حالات وفاة لا يتم تسجيلها في السجل المدني ويتم صرف مقرراتهم التموينية، مؤكدا أنه في حالة إتمام عملية التحول الرقمي والميكنة والسماح للمواطنين بتحديث بياناتهم سيكون المواطن أكثر حرصا على دقة بياناته من منطلق المسئولية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد اليوم، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة "سيما ريس" والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في 30 مارس 2020.

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