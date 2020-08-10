وصلة رقص لـ ديانا هاشم على تتر مسلسل بـ 100 وش (فيديو)

شاركت الفنانة الشابة ديانا هشام، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو جديدا لها.وظهرت ديانا هشام وهي ترقص على تتر مسلسل "ب 100 وش" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2020، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها.مسلسل "ب 100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم شريف دسوقي، دنيا إجلال ماهر، مصطفى درويش، زينب غريب، وحسن أبو الروس، بالإضافة إلى تحقيق أغنية التتر "مليونير" نجاحا كبيرا جعله يتصدر "تريند" الأعمال الرمضانية.