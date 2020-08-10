تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة فى الجيزة

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول للثانوي العام للعام الدراسى 2019-2020 درجتين ليصبح 238 درجة بدلا من 240 درجة.وأكد المحافظ أنه تم النزول بالحد الأدني للقبول بالثانوية العام استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور وبعد إجراء دراسة لأعداد الطلاب والفصول للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا تؤثر على سير العملية التعليمية.يذكر أن المحافظ اعتمد من قبل التنسيق للتعليم الصناعى، وتم تحديد 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم ثانوي صناعي بنين، و215 درجة لإمبابة الصناعية وطلعت حرب والجيزة الكهربية، و220 درجة للعام و210 للإعداد المهنى، و220 درجة للميدان الصناعية بنات والهرم بنات، و220 درجة للجيزة ثانوي صناعي بنات للعام، و215 للمهنى و210 درجات لطهما ثانوية صناعية بنين، وأحمد رمضان الثانوية الصناعية بنين بأطفيح، ووردان ثانوية صناعية والقبابات ثانوية صناعية، والحوامدية ثانوية صناعية بنات والمنوات ثانوية صناعية بنات وأطفيح ثانوية صناعية بنات وفصول نظامى ملحقة بالحوامدية تعليم مزدوج.كما اعتمد محافظ الجيزة درجات القبول بالمدارس التى تقبل الصناعى 3 سنوات ونظام الإعداد المهنى بـ210 درجات للعام و205 للمهنى، وهى مدارس شهيد طيار محمد بهجت شقير ثانوي صناعي بنين وناصر ثانوي صناعي بنين والصف ثانوي صناعي بنين، وأبو رواش الثانوية الصناعية والكداية الثانوية الصناعية والبدرشين والصف والعياط الثانوية الصناعية بنات، و190 درجة للباويطى والمناجم و235 درجة للبرمبل الصناعية و255 درجة لــ 6 أكتوبر الصناعية التجريبية للتكنولوجيا.كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعى، حيث تم تحديد 200 درجة للجيزة الزراعية و195 درجة للثانوية الزراعية المهنية و160 درجة لأطفيح وطهما و175 درجة لأبوغالب والثانوية الزراعية بالواحات البحرية، إضافة إلى تحديد التنسيق للتعليم التجارى والفندقى 245 درجة للهرم الفندقية الرسمية، و245 درجة للجيزة الفنية المتقدمة (5 سنوات) و220 درجة لــ 6 أكتوبر الفندقية المتقدمة (5 سنوات) و220 درجة للشيخ زايد الفندقية و210 درجات للهرم الفندقية المهنية، و210 درجات للصف الفنية المتقدمة و210 درجات للمدارس التجارية بالهرم والعمرانية وشمال ومنشأة القناطر وأوسيم و195 درجة للمدارس التجارية بالحوامدية والبدرشين والعياط و140 درجات للباويطى التجارية ومدارس التعليم الخاص "تجارى وفندقى وفصول خدمات تعليم تجارى".