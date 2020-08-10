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الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مستشار المفتى ينعى الأمين العام لمجمع الفقه الدولي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 01:47 م
الدكتور إبراهيم نجم
الدكتور إبراهيم نجم
أميرة العناني
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نعى الدكتور إبراهيم نجم - الأمين العام لدور الإفتاء في العالم ومستشار مفتي الجمهورية - سماحة الدكتور عبد السلام العبادي - الأمين العام لمجمع الفقه الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي ووزير الأوقاف الأردني الأسبق، الذي وافته المنية اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور نجم إن الراحل كانت له إسهامات كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين على مدار سنوات كثيرة تولى فيها العديد من المناصب التي استطاع من خلالها أن يخدم الأمة العربية والإسلامية.

وتوجه الأمين العام لدور الإفتاء في العالم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الدكتور العبادي، داعيًا الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يشفع فيه أعماله الصالحة وعلمه، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

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