«لا تنس الكمامة».. فيديو يشرح خطوات التصويت في انتخابات الشيوخ

حدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، الطريقة التي يتم بها التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي ستنطلق داخل مصر غدًا الثلاثاء وتستمر حتى بعد غدًا الاربعاء.ويمكن للناخب الاستعلام عن مقر لجنته الانتخابية من خلال إدخال الرقم القومي الخاص به على موقع الهيئة الوطنية للانتخابية.وترصد الدستور في السطور التالية خطوات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ:- التأكد من قيد اسم الناخب بلجنة الانتخابات التي سيدلي فيها بصوته ومرتديا للكمامة.- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية.- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هوية كل ناخب.- يسلم الناخب بطاقة تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.- يأخذ الناخب جانبًا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.- يجرى التصويت على مرشحين القوائم فى بطاقة مستقلة.- يُجرَى التصويت على مرشحين النظام الفردى فى بطاقة آخرى مستقلة.- اختيار عدد من المترشحين مساوٍ لعدد المقاعد المقرر لكل دائرة فى الفردى.- وضع البطاقتين مطويتين أحداهما في الصندوق الخاص بالفردى والآخر بالقائمة.- توقيع الناخب قرين اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه.- توقيع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخيين.- وإذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة يمكن إبداؤه الرأى على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.- ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.