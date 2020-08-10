ضبط 54 مخالفة لقرار وقف البناء فى المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 54 شخصا لمخالفتهم قرار وقف أعمال البناء، وذلك خلال 24 ساعة في عدد من المحافظات.وتواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كل أشكال الخروج عن القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كل صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكل المحافظات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بوقف أعمال البناء.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضبوطين بعرضهم على النيابات المختصة.