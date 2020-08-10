رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 أغسطس 2020 الموافق 20 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 54 مخالفة لقرار وقف البناء فى المحافظات

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 12:59 م
قرار وقف البناء
قرار وقف البناء
مريم جبل و عمرو المزيدي
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 54 شخصا لمخالفتهم قرار وقف أعمال البناء، وذلك خلال 24 ساعة في عدد من المحافظات.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كل أشكال الخروج عن القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كل صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكل المحافظات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بوقف أعمال البناء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضبوطين بعرضهم على النيابات المختصة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل وفاة الإعلامية رانيا أبوزيد المذيعة فى ماسبيرو

القوات المسلحة تستعد لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالتعاون مع الداخلية

وزير التعليم يكشف أغرب شكوى تظلم في الثانوية

أول تعليق لـ حسين الجسمي بعد تعرضه للتنمر

الصور

image description

أحد «غواصين الخير»: غياب الوعي سبب ارتفاع حالات الغرق (فيديو)

image description

بالصور.. حفل «بغدادي باند» بدار الأوبرا المصرية

image description

بالصور.. حفل على الحجار بدار الأوبرا المصرية

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

الإطاحة بوزير الدفاع الإثيوبي ومسئولين آخرين من الحزب الحاكم

وزير التعليم يكشف أغرب شكوى تظلم في الثانوية

صاحب صورة الغش الجماعى بامتحانات الثانوية: جبت 96%.. و«التعليم» ترد

الفيضانات تقتل 30 شخصًا وتدمر قرابة 4000 منزل فى 4 أيام بالسودان

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

اعترافات شويكار.. سر زواجها من فؤاد المهندس وإعجابها بزوجة أبيها

رفضت مغادرة مصر وشاركت في 158 فيلمًا.. لعنة ابنة شقيق رئيس تركيا

برقية تحذير.. سر مقاطعة نور الشريف لـ محمد خان

«تحجبت وشيدت مسجدًا للأخوات».. كيف انضمت نوال السعداوي للإخوان؟

نجم الساعة

ضبط 190 قطعة سلاح و276 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

منوعات

احتفالا بذكرى هبوط «كيوريوسيتي».. ناسا تشارك صورا من سطح المريخ

محمد محمود عمارة يكتب: أكاكي علاء الأسواني و منحنى الخطر

ثوران بركان جبل سينابونج فى إندونيسيا

نبتة «لوتس» بالصين تدخل موسوعة جينيس بـ 7 زهور على ساق واحد

مقالات الرأي
د. منى حلمى
قصائد غير رومانسية.. الله فى قلوب البشر
مؤمن المحمدي
جبرائيل تلحمى
د. رائد العزاوى
أحمد منصور.. عرَّاب الكذب فى «الجزيرة»
ماجد حبته
صراع «فرنسى تركى» فى لبنان
المزيد

الثقافة

«القاهرة تدعم بيروت».. «الثقافة» تبث حفل «لبنان تعلو» على اليوتيوب

المصرية الروسية للثقافة تصدر «الحركة السلفية - الوهابية في الاتحاد الروسي»

«سالمينا» يناقش رواية «أطياف كاميليا» لـ نورا ناجي

توقيع «أحببتك قبل أن أراك» لـ نرمين عِشرة بساقية الصاوي