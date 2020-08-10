ضبط عامل بـ13 تذكرة هيروين في أسيوط

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الإثنين، من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط بحوزته 13 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أبوتيج، بمديرية أمن أسيوط، من قيام عامل،- مقيم بدائرة القسم، بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق دائرة القسم، وبحوزته 13 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر- مبلغ مالى، وذلك حال مزاولته نشاطه الإجرامى بذات الناحية.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.